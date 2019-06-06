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РИА Новости
Культура

На Украине назвали причину съемок сериала "Чернобыль" за пределами страны

Вчера, 22:11
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Основные съемки телесериала "Чернобыль" проходили не на Украине, поскольку государство не возвращает производителю часть средств, затраченных на съемки фильма, подготовленный по этому вопросу законопроект находится в Раде с 2017 года, заявил глава Госкино Филипп Ильенко.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 20:50
Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль
"О сериале "Чернобыль" и Украине. Основные съемки этого сериала (а также множество других сериалов и фильмов) произошли не на территории нашей страны по очень простой причине - у нас до сих пор нет cash rebates, то есть возврата государством производителю части совершенных затрат на съемку фильма, которые существуют в большинстве стран Европы и мира", - написал Ильенко на странице в Facebook в четверг.
По его словам, еще в 2017 году украинский парламент принял закон, который регулирует данный вопрос, однако он не работает, так как нужно внести изменения в бюджетный кодекс. "Надеюсь теперь депутаты осознают, насколько это важно. Регистрационный номер законопроекта - 3240, он уже подготовлен бюджетным комитетом ко второму чтению, его вполне может принять еще этот созыв парламента", - отметил глава Госкино.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
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КультураHBOЧернобыльская АЭСВ мире
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