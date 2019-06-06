На Украине назвали причину съемок сериала "Чернобыль" за пределами страны

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Основные съемки телесериала "Чернобыль" проходили не на Украине, поскольку государство не возвращает производителю часть средств, затраченных на съемки фильма, подготовленный по этому вопросу законопроект находится в Раде с 2017 года, заявил глава Госкино Филипп Ильенко.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

"О сериале "Чернобыль" и Украине. Основные съемки этого сериала (а также множество других сериалов и фильмов) произошли не на территории нашей страны по очень простой причине - у нас до сих пор нет cash rebates, то есть возврата государством производителю части совершенных затрат на съемку фильма, которые существуют в большинстве стран Европы и мира", - написал Ильенко на странице в Facebook в четверг.

По его словам, еще в 2017 году украинский парламент принял закон, который регулирует данный вопрос, однако он не работает, так как нужно внести изменения в бюджетный кодекс. "Надеюсь теперь депутаты осознают, насколько это важно. Регистрационный номер законопроекта - 3240, он уже подготовлен бюджетным комитетом ко второму чтению, его вполне может принять еще этот созыв парламента", - отметил глава Госкино.