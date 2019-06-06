В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"В 16.45 на 274 км федеральной автодороги Р-119 "Орёл Тамбов" водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом Mercedes", - рассказал собеседник агентства.
Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира погибли, двоим пассажирам автобуса оказана медицинская помощь.