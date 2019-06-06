В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

"В 16.45 на 274 км федеральной автодороги Р-119 "Орёл Тамбов" водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершила столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Mazda, после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автобусом Mercedes", - рассказал собеседник агентства.