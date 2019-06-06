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РИА Новости

В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией

Вчера, 21:55
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© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отношения России и Великобритании могут улучшиться только при условии изменения "поведения" Москвы, заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает агентство Bloomberg.
Так на Даунинг-стрит прокомментировали слова Владимира Путина, ранее призвавшего Лондон "перевернуть страницу со шпионами и покушениями". Президент также выразил надежду, что британские власти не будут искусственно раздувать антироссийские настроения при новом премьер-министре. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что отношения России и Великобритании ждет "светлое будущее".
Красный автобус на Вестминстерском мосту в Лондоне
Вчера, 08:00
Британские СМИ заметили, что их страной правит олигархия
По словам Доннелли, поведение Россия якобы подрывает позиции Москвы на международной арене в качестве ответственного партнера.
Отношения Лондона и Москвы ухудшились весной прошлого года после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии. Тогда Лондон обвинил Россию в отравлении веществом А234, однако британские власти не предоставили никаких доказательств.
В свою очередь, Россия причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
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Дело об отравлении СкрипалейВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Отношения России и Великобритании могут улучшиться только при условии изменения "поведения" Великобритании
6 июня, 22:20
игорь медведев
7031003
А накой простым россиянам это улучшение? Понятно же что Путин переживает за "наших" олигархов которым перестали быть в Лондоне. Вон тут на днях Вексельберг жаловался что его домой в США не пускают.
6 июня, 22:24
Будущее Страны
35600232
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