В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отношения России и Великобритании могут улучшиться только при условии изменения "поведения" Москвы, заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает агентство . Отношения России и Великобритании могут улучшиться только при условии изменения "поведения" Москвы, заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает агентство Bloomberg

Так на Даунинг-стрит прокомментировали слова Владимира Путина, ранее призвавшего Лондон "перевернуть страницу со шпионами и покушениями". Президент также выразил надежду, что британские власти не будут искусственно раздувать антироссийские настроения при новом премьер-министре. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что отношения России и Великобритании ждет "светлое будущее".

По словам Доннелли, поведение Россия якобы подрывает позиции Москвы на международной арене в качестве ответственного партнера.

Отношения Лондона и Москвы ухудшились весной прошлого года после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии. Тогда Лондон обвинил Россию в отравлении веществом А234, однако британские власти не предоставили никаких доказательств.