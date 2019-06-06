РФПИ поможет Костромской области привлекать в регион иностранных инвесторов

КОСТРОМА, 6 июн – РИА Новости. Костромская область и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику региона, сообщила областная администрация.

Подписи под документом поставили губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор по региональным проектам РФПИ Александр Малах.

"В Фонде мы видим, прежде всего, надёжного стратегического партнера. Те показатели, которые вы демонстрируете по привлечению инвестиций и поддержке проектов, а это более 1,5 триллиона рублей инвестиций, впечатляют. Я уверен, что наше взаимодействие придаст значительную динамику тем современным процессам, которые мы инициируем на территории Костромской области", - отметил Ситников.

По мнению главы региона, Костромской области есть, что предложить иностранным инвесторам, и на чем строить взаимовыгодное сотрудничество: это высококвалифицированные кадры, развитая энергетическая инфраструктура, богатая сырьевая база, развитый спектр государственной поддержки и эффективная система сопровождения инвестиционных проектов.

Губернатор рассказал, что сегодня в регионе реализуется ряд крупных проектов с участием иностранного капитала. Это компании, успешно зарекомендовавшие себя на российском и зарубежном рынках - ООО "СВИСС КРОНО", компания "SPECTA", ООО "Резилюкс – Волга". Данные проекты являются той базой, которая уже может стать основой сотрудничества Костромской области и Фонда, уверен Ситников.

"В настоящее время доля иностранных инвестиций в общем объёме капитальных вложений в экономику Костромской области незначительна и не превышает 5%. Сотрудничество позволит создать эффективный и удобный инструмент для иностранных компаний, желающих прийти в регион или укрепить уже существующие позиции на рынке", - прокомментировал Ситников.

В соглашении определены полномочия администрации Костромской области и РФПИ по конкретным направлениям сопровождения инвестиционного процесса. В частности, информирование, консультирование и методологическое сопровождение по вопросам привлечения иностранных инвестиций, а также развитие портала InvestinRussia.

По мнению директора по региональным проектам РФПИ, подписанное соглашение будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Костромской области.

"В рамках достигнутых договоренностей задача РФПИ состоит в привлечении иностранных партнеров и организации сопровождения инвестиционных проектов. Результатом мы видим повышение деловой активности в регионе и решение социально-экономических задач, поставленных президентом России в рамках приоритетных национальных проектов", – подчеркнул Малах.