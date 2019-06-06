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РИА Новости
Костромская область

РФПИ поможет Костромской области привлекать в регион иностранных инвесторов

Вчера, 21:44
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КОСТРОМА, 6 июн – РИА Новости. Костромская область и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение на ПМЭФ о сотрудничестве в сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику региона, сообщила областная администрация.
Подписи под документом поставили губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор по региональным проектам РФПИ Александр Малах.
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"В Фонде мы видим, прежде всего, надёжного стратегического партнера. Те показатели, которые вы демонстрируете по привлечению инвестиций и поддержке проектов, а это более 1,5 триллиона рублей инвестиций, впечатляют. Я уверен, что наше взаимодействие придаст значительную динамику тем современным процессам, которые мы инициируем на территории Костромской области", - отметил Ситников.
По мнению главы региона, Костромской области есть, что предложить иностранным инвесторам, и на чем строить взаимовыгодное сотрудничество: это высококвалифицированные кадры, развитая энергетическая инфраструктура, богатая сырьевая база, развитый спектр государственной поддержки и эффективная система сопровождения инвестиционных проектов.
Губернатор рассказал, что сегодня в регионе реализуется ряд крупных проектов с участием иностранного капитала. Это компании, успешно зарекомендовавшие себя на российском и зарубежном рынках - ООО "СВИСС КРОНО", компания "SPECTA", ООО "Резилюкс – Волга". Данные проекты являются той базой, которая уже может стать основой сотрудничества Костромской области и Фонда, уверен Ситников.
"В настоящее время доля иностранных инвестиций в общем объёме капитальных вложений в экономику Костромской области незначительна и не превышает 5%. Сотрудничество позволит создать эффективный и удобный инструмент для иностранных компаний, желающих прийти в регион или укрепить уже существующие позиции на рынке", - прокомментировал Ситников.
В соглашении определены полномочия администрации Костромской области и РФПИ по конкретным направлениям сопровождения инвестиционного процесса. В частности, информирование, консультирование и методологическое сопровождение по вопросам привлечения иностранных инвестиций, а также развитие портала InvestinRussia.
По мнению директора по региональным проектам РФПИ, подписанное соглашение будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Костромской области.
"В рамках достигнутых договоренностей задача РФПИ состоит в привлечении иностранных партнеров и организации сопровождения инвестиционных проектов. Результатом мы видим повышение деловой активности в регионе и решение социально-экономических задач, поставленных президентом России в рамках приоритетных национальных проектов", – подчеркнул Малах.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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