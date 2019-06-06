Алибасова ввели в медикаментозный сон

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова, отравившегося химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы "На-На" Вадим Горжанкин.

По его словам, Алибасов будет в этом состоянии до утра.

"Насколько мне известно, в медикаментозный сон вводят на сутки минимум, дальше решать будут врачи", - сказал собеседник агентства.

По поводу опубликованной в СМИ информации о предстоящей трахеостомии Горжанкин отметил, что ближайшему окружению продюсера об этом ничего не известно.

"Операцией можно назвать все, что угодно, не знаю, что имели в виду и откуда сведения", - сказал он.

В настоящее время Алибасов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после отравления, его состояние оценивается как тяжелое. По словам его сына Бари Алибасова-младшего, продюсер случайно перепутал стакан с соком с жидкостью для чистки труб.