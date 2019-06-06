Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Генконсульство в Марселе отреагировало на статью французской газеты Mondе о раскрытом "российском шпионе", якобы занимавшем дипломатические посты во Франции и Швейцарии.

"Это грязная инсинуация, мы не комментируем", — сказали РИА Новости в российском представительстве.

Ранее французская газета Monde опубликовала статью, в которой говорится, что человек по имени Сергей Желтиков, в 2016 году занимавший пост вице-консула в генконсульстве России в Марселе, был в 2018 году якобы разоблачен швейцарской разведкой как шпион.

Отмечается, что информацию о том, кем якобы является Желтиков, швейцарской стороне передала французская контрразведка — главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI). В то же время в публикации говорится, что "МИД Франции не знал о его существовании".

По утверждениям газеты, Желтиков имел отношение к россиянам Евгению Серебрякову и Алексею Моренцу, которых в октябре 2018 года власти Нидерландов и США обвинили в причастности к подготовке кибервзломов и хакерских атак, в частности на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).