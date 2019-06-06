Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T21:20Z
https://ria.ru/20190606/1555346570.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155534/13/1555341364_0:153:3178:1942_1036x0_80_0_0_c6b589694febb049c2a27d89fd71a0b6.jpg
РИА Новости

Жители французского Кана вышли на манифестацию против приезда Трампа

Вчера, 21:20
576
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии
КАН (Франция), 6 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Манифестация против приезда президента США Дональда Трампа и его политики в отношении ряда стран прошла в центре Кана (Нормандия), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сам американский лидер уже покинул город после двухсторонней встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В первой половине дня Трамп принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 75-летней годовщине высадки союзников в Нормандии. Мероприятие прошло на американском кладбище в коммуне Кольвиль-сюр-Мер.
"Мы вышли для того, чтобы выразить протест в связи с визитом Трампа во Францию. Мы против того, что он делает с мигрантами из Мексики, мы против того, что он делает с правами женщин - он ставит под сомнение право на аборт", - сказал один из участников акции по имени Николя.
Кроме того, собравшиеся критикуют политику Трампа в области климата.
Отвечая на вопрос, почему акция проводится уже после отъезда президента США, Николя сказал: "Сегодня рабочий день и мы хотели, чтобы как можно большее число работающих граждан смогли прийти. В акции участвуют молодые люди, пенсионеры, но также работающие. Я, например, закончил, работать в пять и пришёл сюда".
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
4 июня, 13:31
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
Ещё один участник манифестации раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана и выход США из ядерной сделки.
"Мы очень обеспокоены в связи с политикой Дональда Трампа, потому что он не стесняется вести экономическую войну против многих стран, в частности, против Венесуэлы и Ирана", - сказал РИА Новости Клод из "Движения за мир" (Le mouvement de la paix).
1020012
Обсудить 0
Дональд ТрампФранцияСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на город Марсель во Франции
Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает Захарова
В ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины
Министр национальной экономики Палестины Халид Осейли во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Пентагон заявил о "неприемлемых для США рисках" из-за покупки Турцией С-400
Доминиканская Республика
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках ПМЭФ-2019
Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен
Лопес Обрадор
Глава Мексики призвал американцев к "акту единства"
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала возвращение Кучмы в контактную группу по Украине
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мексика заблокировала счета, связанные с караванами мигрантов
Владимир Путин
Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ
В Армении задержали обвиняемого в торговле людьми россиянина
В Дагестане пресекли работу пятнадцати ячеек "Свидетелей Иеговы"*
В Дубае пятнадцать человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
23:58Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов
23:50Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане
Лента новостейМолния