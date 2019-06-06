Жители французского Кана вышли на манифестацию против приезда Трампа

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время празднования 75-летия высадки союзников в Нормандии

КАН (Франция), 6 июн - РИА Новости, Людмила Орищенко. Манифестация против приезда президента США Дональда Трампа и его политики в отношении ряда стран прошла в центре Кана (Нормандия), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сам американский лидер уже покинул город после двухсторонней встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В первой половине дня Трамп принял участие в торжественной церемонии, посвящённой 75-летней годовщине высадки союзников в Нормандии. Мероприятие прошло на американском кладбище в коммуне Кольвиль-сюр-Мер.

"Мы вышли для того, чтобы выразить протест в связи с визитом Трампа во Францию. Мы против того, что он делает с мигрантами из Мексики, мы против того, что он делает с правами женщин - он ставит под сомнение право на аборт", - сказал один из участников акции по имени Николя.

Кроме того, собравшиеся критикуют политику Трампа в области климата.

Отвечая на вопрос, почему акция проводится уже после отъезда президента США, Николя сказал: "Сегодня рабочий день и мы хотели, чтобы как можно большее число работающих граждан смогли прийти. В акции участвуют молодые люди, пенсионеры, но также работающие. Я, например, закончил, работать в пять и пришёл сюда".

Ещё один участник манифестации раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана и выход США из ядерной сделки.