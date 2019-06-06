Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после присвоения ученым советом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) звание почетного доктора председателю КНР Си Цзиньпину заявил, что его коллега является настоящим ученым, причем не только теоретиком, но и практиком.

"Я от всей души хочу поблагодарить ученый совет университета за принятое решение. Знаю нового доктора петербургского университета в течение многих лет и могу заверить научный совет, весь университет в том, что вы не промахнулись, приняли правильное решение", - сказал Путин на церемонии в СПбГУ.

Российский лидер объяснил, что знает, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. "Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений", - сказал президент РФ.

И Си Цзиньпин теперь доктор. Почетный доктор СПбГУ, где когда-то учился и работал Путин pic.twitter.com/W0hu5LFSrx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2019 г.

"Я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу сказать: он (Си Цзиньпин) действительно теоретик политологии, он действительно ученый", - признался глава российского государства. По его мнению, такая оценка "касается не только двусторонних отношений, но и глобальных вопросов". Для примера Путин привел инициативу китайского лидера "Один пояс - Один путь", который является "глобальным международный проектом, в который входит огромное количество стран".

"Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире, десятки стран уже подключились к этой работе, инвестированы сотни миллиардов долларов в проекты, которые предложил председатель Си Цзиньпин", - подчеркнул президент.

На взгляд Путина, председатель КНР также является и практиком, "потому что реализует эти идеи в жизнь".