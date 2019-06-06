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РИА Новости

Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ

Вчера, 21:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после присвоения ученым советом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) звание почетного доктора председателю КНР Си Цзиньпину заявил, что его коллега является настоящим ученым, причем не только теоретиком, но и практиком.
"Я от всей души хочу поблагодарить ученый совет университета за принятое решение. Знаю нового доктора петербургского университета в течение многих лет и могу заверить научный совет, весь университет в том, что вы не промахнулись, приняли правильное решение", - сказал Путин на церемонии в СПбГУ.
Российский лидер объяснил, что знает, как работает председатель Си Цзиньпин на протяжении многих лет. "Мы с ним вместе подчас работаем над выработкой крупных решений, имеющих глобальное значение для двусторонних отношений", - сказал президент РФ.
"Я без всякого преувеличения, без всякого художественного свиста могу сказать: он (Си Цзиньпин) действительно теоретик политологии, он действительно ученый", - признался глава российского государства. По его мнению, такая оценка "касается не только двусторонних отношений, но и глобальных вопросов". Для примера Путин привел инициативу китайского лидера "Один пояс - Один путь", который является "глобальным международный проектом, в который входит огромное количество стран".
"Это большая, масштабная, фундаментальная работа, рассчитанная на эффект во всем мире, десятки стран уже подключились к этой работе, инвестированы сотни миллиардов долларов в проекты, которые предложил председатель Си Цзиньпин", - подчеркнул президент.
На взгляд Путина, председатель КНР также является и практиком, "потому что реализует эти идеи в жизнь".
Глава государства признался, что ему особенно приятно то, что почетное звание Си Цзиньпину присвоил его родной университет, где он учился и работал в качестве помощника ректора. "А сейчас ректор и весь университет являются моими помощниками", - заметил Путин, поблагодарив коллектив СПбГУ за поддержку.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
5 июня, 19:57
Дружба и панды: как прошел первый день визита Си Цзиньпина в РоссиюПредседатель Китайской Народной Республики приехал в Россию с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Здесь он пробудет с 5 по 7 июня. За это время побывает в Москве и Санкт-Петербурге.
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Си ЦзиньпинСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинКитайРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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