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РИА Новости

Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве Калмановича

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы. 6 июня 2019
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича во время избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы. 6 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Али Белхороева, подозреваемого в убийстве в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Срок ареста суд установил до 28 июня.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить благодаря медпомощи. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.
Розыск всех соучастников преступления продолжается.
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Вчера, 18:59
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
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