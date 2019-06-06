Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве Калмановича

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал Али Белхороева, подозреваемого в убийстве в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщили РИА Новости в суде.

Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить благодаря медпомощи. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров.