Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен

"Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно", - ответил он на вопрос, насколько вероятен сценарий, при котором будет введен запрет на операции с государственным долгом и в долларах.