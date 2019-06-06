Греф заявил, что запрет на операции с госдолгом России вполне возможен

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Введение запрета со стороны США на операции с госдолгом РФ вполне возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно", - ответил он на вопрос, насколько вероятен сценарий, при котором будет введен запрет на операции с государственным долгом и в долларах.
В начале апреля был опубликован внесенный в конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Авторы документа предлагают Минфину США принять меры в отношении "двух или более" российских юридических лиц - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Россельхозбанка и Газпромбанка. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера - ужесточение или запрет на открытие счетов.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.