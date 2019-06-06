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РИА Новости
Культура

Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Полнометражный фильм и сериал про события в Чернобыле уже создаются в России, об этом журналистам в рамках ПМЭФ сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. Мединский высоко оценил телешоу, отметив, что оно снято с большим уважением к простым людям.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Вчера, 13:58
Ликвидатор аварии в Чернобыле указал на неточности в сериале HBO
"У нас в процессе два больших проекта по Чернобылю. Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, но и больших трагедий", — сказал Мединский.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
30 мая, 15:25
"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.
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КультураПМЭФ-2019Чернобыльская АЭСВладимир МединскийРоссияМедиа - Общество
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