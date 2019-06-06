В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.

"В настоящее время организатор данных преступлений установлен, он также в настоящее время задержан", - сказал следователь.

Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить благодаря медицинской помощи.