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РИА Новости

В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича

Вчера, 20:44
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУбийство бизнесмена Шабтая фон Калмановича в центре Москвы
Убийство бизнесмена Шабтая фон Калмановича в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Убийство бизнесмена Шабтая фон Калмановича в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
"В настоящее время организатор данных преступлений установлен, он также в настоящее время задержан", - сказал следователь.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, в ноябре 2009 года поравнялись с автомобилем Mercedes-Benz 500, где находился Калманович, и открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров. Они ранили и водителя, но ему удалось выжить благодаря медицинской помощи.
Розыск всех соучастников преступления продолжается.
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Вчера, 18:59
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
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