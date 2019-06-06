Жаров назвал сроки выбора оборудования по закону об устойчивом Рунете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает в октябре выбрать оборудование, которое должно устанавливаться на сетях операторов связи в рамках закона об устойчивой работе рунета, а также оценить его стоимость, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При этом такое оборудование операторам должно предоставить государство.

"Я полагаю, что ответить на вопрос, сколько это будет стоить и как будет выглядеть это оборудование, я вам смогу где-то, дай бог, в октябре", - сказал Жаров.

По его словам, оборудование должно быть отечественным, и к нему предъявляются два основных требования: оно не должно влиять на качество предоставляемых операторами услуг и должно быть эффективно. "Пока мы не убедимся, что эти критерии - безопасность и эффективность - соблюдены, мы окончательно принимать решения не будем", - заверил глава Роскомнадзора.

Он рассказал, что сейчас проводится тестирование оборудования восьми производителей, уже прошел эксперимент в лаборатории на стенде, а также эксперимент на ограниченной части сети двух операторов связи. "Сейчас мы готовим большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи", - сообщил Жаров. Он также отметил, что в целом в тестировании участвуют семь операторов связи.

По его словам, планируется использовать различное оборудование, в том числе DPI (системы глубокой фильтрации трафика). "Меня всегда умиляет категоричность некоторых СМИ, которые пишут, что это будет DPI такого-то производителя и стоить это будет столько-то. Безусловно, технология DPI будет использоваться, потому что нет альтернативы для анализа трафика. Но это далеко не все оборудование, которое должно быть использовано, и единственное, что я могу сказать - что оно будет отечественное, что в его разработке задействованы все сливки отечественной программной отрасли", - сказал Жаров.

"Я считаю, что задача небанальная. Мы точно строим не firewall, потому что firewall - это "белый список", и все, что не в "белом списке", запрещено. Наша задача гораздо сложнее - когда во всем потоке трафика нужно вычленить "черный список" и его отбросить. Это совсем непростая задача. Но всегда Россия славилась Кулибиными, уверен, что она будет решена, чего-нибудь вам осенью расскажу", - заключил глава Роскомнадзора.