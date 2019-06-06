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РИА Новости

В Дубае пятнадцать человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Вчера, 20:33
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ДУБАЙ, 6 июн - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли в результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае, говорится в сообщения полиции Дубая в Twitter.
Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в автобусе с оманскими номерами находился 31 пассажир.
Авария произошла в четверг вечером на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.
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