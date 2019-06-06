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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Роскомнадзор удалил из поиска более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роскомнадзор удалил из поисковиков более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы и их "зеркала", сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"При участии Роскомнадзора правообладатели и интернет-площадки впервые в 2018 году сели за стол переговоров... Сегодня в результате созданного совместно реестра, в котором используется нейронная сеть, выявляются пиратские URL-адреса. На сегодняшний день из выдачи удалено более 300 тысяч пиратских ресурсов и их "зеркал". Ну сравнимые цифры", - рассказал он в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"На сегодняшний день, ну, наши возможности не безграничны, в Роскомнадзоре работают около 2 тысяч человек, так вот мы провели около 400 тысяч проверок.... Более 900 сайтов, тех самых сайтов, которые торговали персональными данными наших граждан, микрофинансовых организаций - кстати, больше всего жалоб именно на финансовый сектор поступает, - вот более 900 сайтов были заблокированы. Более того, по решению суда 27 сайтов в 2019 году были выявлены и заблокированы за то, что они продавали банковские данные, данные банковских карт наших граждан", - сообщил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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