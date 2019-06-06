Роскомнадзор удалил из поиска более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы

"При участии Роскомнадзора правообладатели и интернет-площадки впервые в 2018 году сели за стол переговоров... Сегодня в результате созданного совместно реестра, в котором используется нейронная сеть, выявляются пиратские URL-адреса. На сегодняшний день из выдачи удалено более 300 тысяч пиратских ресурсов и их "зеркал". Ну сравнимые цифры", - рассказал он в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На сегодняшний день, ну, наши возможности не безграничны, в Роскомнадзоре работают около 2 тысяч человек, так вот мы провели около 400 тысяч проверок.... Более 900 сайтов, тех самых сайтов, которые торговали персональными данными наших граждан, микрофинансовых организаций - кстати, больше всего жалоб именно на финансовый сектор поступает, - вот более 900 сайтов были заблокированы. Более того, по решению суда 27 сайтов в 2019 году были выявлены и заблокированы за то, что они продавали банковские данные, данные банковских карт наших граждан", - сообщил он.