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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" готовит два меморандума о взаимопонимании с МИД Парагвая

Вчера, 20:07
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил с визитом Парагвай, где провел IV межмидовские политконсультации, обсуждалась подготовка ряда соглашений, в том числе между "Росатомом" и МИД Парагвая, сообщил сайт МИД РФ.
"В рамках политконсультаций стороны обсудили ряд проектов соглашений, находящихся на рассмотрении, отметив значительный прогресс в работе", - сообщил МИД РФ.
Как уточнили в министерстве, речь идет о подготовке соглашений между правительствами Парагвая и РФ о создании межправительственной российско-парагвайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, о сотрудничестве в борьбе с преступностью, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Кроме того, готовятся к подписанию два меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и МИД Парагвая – по вопросам формирования позитивного общественного мнения о мирном использовании атомной энергии в республике и о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области мирного использования атомной науки и технологий Парагвая.
Кроме того, была достигнута договоренность провести совместную встречу представителей деловых кругов двух стран в Асунсьоне ориентировочно в сентябре-октябре этого года.
Рябков в ходе визита был также принят министром национальной обороны Парагвая Сото Эстигаррибией и выступил по проблематике разоружения перед слушателями Института высших стратегических исследований и Дипакадемии МИД Парагвая.
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5 июня, 17:49
"Росатом" подписал контракт с Китаем на сооружение двух блоков АЭС
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Ядерные технологииМИД ПарагваяМИД РФРосатомПарагвайРоссияНовости - Ядерные технологии
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