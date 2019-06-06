"Росатом" готовит два меморандума о взаимопонимании с МИД Парагвая

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил с визитом Парагвай, где провел IV межмидовские политконсультации, обсуждалась подготовка ряда соглашений, в том числе между "Росатомом" и МИД Парагвая, сообщил сайт МИД РФ.

"В рамках политконсультаций стороны обсудили ряд проектов соглашений, находящихся на рассмотрении, отметив значительный прогресс в работе", - сообщил МИД РФ.

Как уточнили в министерстве, речь идет о подготовке соглашений между правительствами Парагвая и РФ о создании межправительственной российско-парагвайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, о сотрудничестве в борьбе с преступностью, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Кроме того, готовятся к подписанию два меморандума о взаимопонимании между "Росатомом" и МИД Парагвая – по вопросам формирования позитивного общественного мнения о мирном использовании атомной энергии в республике и о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области мирного использования атомной науки и технологий Парагвая.

Кроме того, была достигнута договоренность провести совместную встречу представителей деловых кругов двух стран в Асунсьоне ориентировочно в сентябре-октябре этого года.