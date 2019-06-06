В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к "цифре"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости. Курьезные ситуации возникали во время подключения населения к цифровому телевещанию в России, а волонтерам приходилось применять смекалку, рассказала на пресс-конференции директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.

По ее словам, одна волонтер рассказала ей, как пришла к женщине помочь настроить ТВ-приставку и показать, как ей пользоваться. "А женщина говорит волонтеру - мне это ничего не надо, мне надо только два канала, на одном телевизоре у меня один канал, а на другом - другой. Больше ничего не нужно", - рассказала Ларина.

По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, в интернете в четверг также появилось фото пульта, адаптированного волонтером для пожилой женщины. "Они кнопки пульта частично заклеили скотчем и белой бумагой – те, которые женщине не нужны для употребления. Там штуки три кнопки осталось. Была просьба и волонтер догадался и взрослому поколению помогли", - сказал Лопаткин.

Еще один волонтер, помогавший женщине со слабым зрением, по словам Лариной, наклеил ей на отдельные кнопки пульта пластырь, который ей помог ориентироваться.

"И просто про национальных самоделкиных... У нас несколько лет назад был вызов на Дальнем Востоке, когда человек позвонил возмущенный, что у него ТВ отключили. Говорит, что раньше был сигнал, а сейчас выключили. Приехали к нему сотрудники, а у него в антенное гнездо вставлена вилка алюминиевая с загнутыми в разные стороны концами. Он подобрал конфигурации, но что-то случилось", - рассказала она.