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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к "цифре"

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖительница Твери смотрит телевизор у себя дома
Жительница Твери смотрит телевизор у себя дома
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жительница Твери смотрит телевизор у себя дома. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости. Курьезные ситуации возникали во время подключения населения к цифровому телевещанию в России, а волонтерам приходилось применять смекалку, рассказала на пресс-конференции директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
По ее словам, одна волонтер рассказала ей, как пришла к женщине помочь настроить ТВ-приставку и показать, как ей пользоваться. "А женщина говорит волонтеру - мне это ничего не надо, мне надо только два канала, на одном телевизоре у меня один канал, а на другом - другой. Больше ничего не нужно", - рассказала Ларина.
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По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, в интернете в четверг также появилось фото пульта, адаптированного волонтером для пожилой женщины. "Они кнопки пульта частично заклеили скотчем и белой бумагой – те, которые женщине не нужны для употребления. Там штуки три кнопки осталось. Была просьба и волонтер догадался и взрослому поколению помогли", - сказал Лопаткин.
Еще один волонтер, помогавший женщине со слабым зрением, по словам Лариной, наклеил ей на отдельные кнопки пульта пластырь, который ей помог ориентироваться.
"И просто про национальных самоделкиных... У нас несколько лет назад был вызов на Дальнем Востоке, когда человек позвонил возмущенный, что у него ТВ отключили. Говорит, что раньше был сигнал, а сейчас выключили. Приехали к нему сотрудники, а у него в антенное гнездо вставлена вилка алюминиевая с загнутыми в разные стороны концами. Он подобрал конфигурации, но что-то случилось", - рассказала она.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру", в том числе в 36 регионах отключение аналогового ТВ произошло 3 июня. Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОбщество
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