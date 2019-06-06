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РИА Новости
Новости Подмосковья

Почти 250 нестационарных объектов снесли в Московской области в 2019 году

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Виталий АньковРабочие демонтируют торговую палатку
Рабочие демонтируют торговую палатку
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Подмосковье с начала года в рамках работы по ликвидации незаконной торговли ликвидировали 248 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.
Он отметил, что ликвидация точек несанкционированной торговли – одно из приоритетных направлений работы.
"За последние годы нам удалось добиться существенных результатов. Органы местного самоуправления совместно с контрольно-надзорными органами создают постоянно действующие рабочие группы, основными целями которых являются выявление и пресечение незаконной деятельности", ‒ сказал министр.
Проблемные точки определяются с помощью социальных сетей и программы "Добродел". Жители самостоятельно направляют жалобы, которые служат сигналом для представителей власти.
"С этого года в Московской области начал работать Центр управления регионом (ЦУР). Мы видим на тепловой карте так называемые красные зоны – проблемные территории, из которых поступает наибольшее количество жалоб", – сказал министр.
Владимир Посаженников добавил, что каждое обращение обрабатывают на местах в максимально сжатые сроки.
В течение последних трех лет на территории региона снесли более 2700 незаконных объектов торговли. Это и стихийно возникающие объекты, и объекты с истекшим сроком договора на право размещения, функционировавшие на протяжении долгого времени.
Владимир Посаженников особо подчеркнул, что после того, как торговый объект будет демонтирован, следует привести площадку в первоначальное состояние в соответствии с установленными требованиями.
Больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было ликвидировано в Балашихе, Мытищах и Одинцовском городском округе.
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