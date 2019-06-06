В администрации Зеленского заявили о политической безответственности Рады

КИЕВ, 6 июня - РИА Новости. Отказ Верховной рады включить в повестку дня президентский законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу, заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась вносить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, предложенный президентом Владимиром Зеленским. За внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек.

"Поведение парламента очень демонстративно и, к сожалению, то, что они демонстрирует Владимиру Заленскому - это больше показатель сопротивления не президенту, а украинскому народу, поскольку закон о незаконном обогащении нужен был не Зеленскому. Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам", - заявил Рябошапка на брифинге в четверг, который транслировали украинско телеканалы.

Замглавы администрации президента считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.

"То, что сделал сегодня парламент - это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, а также неуважительный шаг к тем международным институциям, которые помогают в борьбе с коррупцией. Единственным мотивом может быть только то, что они пытаются обезопасить себя от возможной в будущем гражданской конфискации того, что было приобретено незаконно", - сказал Рябошапка.

Он заявил, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.