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РИА Новости

В администрации Зеленского заявили о политической безответственности Рады

Вчера, 19:53
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 июня - РИА Новости. Отказ Верховной рады включить в повестку дня президентский законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение является местью главе государства и украинскому народу, заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Верховная рада Украины на заседании в четверг отказалась вносить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, предложенный президентом Владимиром Зеленским. За внесение законопроекта в повестку дня проголосовали 205 депутатов при необходимом минимуме 226 человек.
"Поведение парламента очень демонстративно и, к сожалению, то, что они демонстрирует Владимиру Заленскому - это больше показатель сопротивления не президенту, а украинскому народу, поскольку закон о незаконном обогащении нужен был не Зеленскому. Этот закон нужен был, в первую очередь, антикоррупционных органам, которые получили бы эффективный инструмент для того, чтобы наказать коррупционеров, соответственно, это нужно было украинцам", - заявил Рябошапка на брифинге в четверг, который транслировали украинско телеканалы.
Замглавы администрации президента считает политической безответственностью отказ Рады рассмотреть законопроект президента.
"То, что сделал сегодня парламент - это политическая безответственность, это своего рода месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания коррупционеров, а также неуважительный шаг к тем международным институциям, которые помогают в борьбе с коррупцией. Единственным мотивом может быть только то, что они пытаются обезопасить себя от возможной в будущем гражданской конфискации того, что было приобретено незаконно", - сказал Рябошапка.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
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Политолог: противостояние Рады и Зеленского зашло очень далекоРада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Александр Асафов отметил, что подобный политический хаос является для Украины привычным делом.
Он заявил, что инициатива президента по введению гражданской конфискации и уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесена в парламент нового созыва.
Поданный Зеленским законопроект вводит новый механизм конфискации - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает уголовное наказание для чиновников за незаконное обогащение. Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие 500 прожиточных минимумов или 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов).
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