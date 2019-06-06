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РИА Новости

Пентагон заявил о "неприемлемых для США рисках" из-за покупки Турцией С-400

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.
"С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США", - сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.
По его словам, США "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу. "Мы продолжаем эти дискуссии", - добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 "несовместимо с обязательствами в рамках НАТО".
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На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
8532016
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
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