Пентагон заявил о "неприемлемых для США рисках" из-за покупки Турцией С-400

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, Вашингтон надеется, что Анкара откажется от этих систем, заявил и.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц.

"С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США", - сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном оборонной политике ЕС.

По его словам, США "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу. "Мы продолжаем эти дискуссии", - добавил Винтернитц и подчеркнул, что, с точки зрения США, приобретение Турцией систем С-400 "несовместимо с обязательствами в рамках НАТО".

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.