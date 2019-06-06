Сотрудники московского метро помогут с проблемами с багажом в Шереметьево

Выгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве

Выгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столичный метрополитен направит в "Шереметьево" своих сотрудников, которые помогут в работе аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метро.

В "Шереметьево" с 31 мая наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко ранее сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.

"Московский метрополитен направит в аэропорт "Шереметьево" компетентных сотрудников, которые помогут в работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данная мера никак не отразится на работе метро, так как предусмотрен резерв для обеспечения непрерывной работы подземки.

Как добавили в пресс-службе, в помощь аэропорту были направлены именно те, кто не задействован на данный момент в оперативной работе.