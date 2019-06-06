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РИА Новости

Сотрудники московского метро помогут с проблемами с багажом в Шереметьево

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Столичный метрополитен направит в "Шереметьево" своих сотрудников, которые помогут в работе аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метро.
В "Шереметьево" с 31 мая наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко ранее сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.
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"Московский метрополитен направит в аэропорт "Шереметьево" компетентных сотрудников, которые помогут в работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что данная мера никак не отразится на работе метро, так как предусмотрен резерв для обеспечения непрерывной работы подземки.
Как добавили в пресс-службе, в помощь аэропорту были направлены именно те, кто не задействован на данный момент в оперативной работе.
"Оказать содействие аэропорту – это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла", - заключили в пресс-службе.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Московский метрополитенОбщество
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