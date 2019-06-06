Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Центр искусственного интеллекта, который намерен создать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в сотрудничестве с Московским государственным университетом, призван стать одной из важнейших составляющих в стратегии развития соответствующих технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
О планах создания такого центра сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в конце мая.
"Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому тоже интерес", - сказал Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Перспективным направлением являются инвестиции в разработку цифровых и других сквозных технологий, продвижение передовых продуктов, особенно с учетом того, что высокотехнологичные рынки растут очень быстро, отметил президент РФ. Он добавил, что здесь видно широкое пространство для сотрудничества.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.