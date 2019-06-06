Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ

"Он призван стать одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Знаю, что наши китайские друзья проявляют к этому тоже интерес", - сказал Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).