Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T19:39Z
https://ria.ru/20190606/1555343832.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/35/1555343563_50:317:2449:1667_1036x0_80_0_0_eb1b68d6c1f6e4495d9e71d64e870b04.jpg
РИА Новости

Sputnik Сербия получил благодарность за поддержку "Бессмертного полка"

Вчера, 19:39
12
© РИА Новости / Деян СимичСотрудники интернет-издания и радио Sputnik Сербия на торжественной церемонии награждения в городском собрании Белграда
Сотрудники интернет-издания и радио Sputnik Сербия на торжественной церемонии награждения в городском собрании Белграда
© РИА Новости / Деян Симич
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Интернет-издание и радио Sputnik Сербия получило благодарность за информационную поддержку акции "Бессмертный полк" от заместителя мэра Белграда Горана Весича и министра инноваций и технологического развития страны Ненада Поповича. На торжественной церемонии в городском собрании они вручили памятный диплом руководителю сербской редакции Sputnik Любинке Милинчич.
"Эта акция нужна нашему обществу", – сказал Горан Весич. По его словам, она является важным напоминанием о том, как был освобожден Белград, и дает возможность назвать имена тех, кто отдал свои жизни за свободу страны.

"И сербы и русские могут гордиться своими предками. Мы были на правильной стороне истории в борьбе за правду и справедливость. Сейчас появилась опасная и хитрая идея перекроить историю двух мировых войн, чтобы жертв представить палачами, а палачей – жертвами", – напомнил Попович. Он подчеркнул, что Сербия будет бороться с попытками переписать историю.

Акция "Бессмертный полк" прошла в Сербии в этом году в четвертый раз. Несмотря на дождь, в ней приняли участие тысячи людей, которые прошли по улицам Белграда с портретами родственников, участвовавших в войнах на территории страны.
Новостной сайт Sputnik Греция
4 июня, 12:29
Новостному сайту Sputnik Греция исполнился год
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
000000
Обсудить 0
SputnikСербияРоссия
Рекомендуем
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве
РИА
Новости
РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
"Россия сегодня", Тюменская область и ТюмГУ заключили договор о намерениях
Офис компании Яндекс в Москве
Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов
Лента
новостей
Города России. Архангельск
Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом
Ульяновск
Ульяновск перейдет на метод "альткотельной" с 1 января 2020 года
Банкноты номиналом 5000 рублей
"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей
Казань
Татарстан, СИБУР и союз "Молодые профессионалы" будут сотрудничать
Дворец Земледельцев в Казани
"Росгеология" и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве
Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data
Кошка во время еды
В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича
Кролиководческое хозяйство
Кролиководческая компания расширит производство на Смоленщине
Гатчинский Императорский дворец
Ленобласть официально включена в федпроект "Умные города"
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
Архангельская область подписала на ПМЭФ договор о стройке ледового дворца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния