Sputnik Сербия получил благодарность за поддержку "Бессмертного полка"

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Интернет-издание и радио Sputnik Сербия получило благодарность за информационную поддержку акции "Бессмертный полк" от заместителя мэра Белграда Горана Весича и министра инноваций и технологического развития страны Ненада Поповича. На торжественной церемонии в городском собрании они вручили памятный диплом руководителю сербской редакции Sputnik Любинке Милинчич.
"Эта акция нужна нашему обществу", – сказал Горан Весич. По его словам, она является важным напоминанием о том, как был освобожден Белград, и дает возможность назвать имена тех, кто отдал свои жизни за свободу страны.
"И сербы и русские могут гордиться своими предками. Мы были на правильной стороне истории в борьбе за правду и справедливость. Сейчас появилась опасная и хитрая идея перекроить историю двух мировых войн, чтобы жертв представить палачами, а палачей – жертвами", – напомнил Попович. Он подчеркнул, что Сербия будет бороться с попытками переписать историю.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сербии в этом году в четвертый раз. Несмотря на дождь, в ней приняли участие тысячи людей, которые прошли по улицам Белграда с портретами родственников, участвовавших в войнах на территории страны.
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