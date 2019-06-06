С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Чижов опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что идея проведения нового саммита Россия-ЕС заслуживает поддержки, но встреча потребует тщательной подготовки.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Чижов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня"
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.