Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Чижов опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что идея проведения нового саммита Россия-ЕС заслуживает поддержки, но встреча потребует тщательной подготовки.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Чижов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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