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РИА Новости

Депутат Рады попросил суд запретить проведение ЛГБТ-маршей в Киеве

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Участник Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участник "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук просит суд запретить проведение маршей в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве.
Ранее сообщалось, что "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообществ состоится в Киеве 23 июня.
"Вчера с Божьей помощью подал в Окружной административный суд Киева иск к Киевского государственной городской администрации, в котором требую запретить проведение гей-парада в центре столицы 23 июня, и в любой другой день", - написал Мосийчук на странице в Facebook в четверг.
Депутат считает, что марш ЛГБТ-сообществ в центре столицы "противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей и оскорбляет всех украинцев". "Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов", - отметил депутат.
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
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