Депутат Рады попросил суд запретить проведение ЛГБТ-маршей в Киеве

"Вчера с Божьей помощью подал в Окружной административный суд Киева иск к Киевского государственной городской администрации, в котором требую запретить проведение гей-парада в центре столицы 23 июня, и в любой другой день", - написал Мосийчук на странице в Facebook в четверг.

Депутат считает, что марш ЛГБТ-сообществ в центре столицы "противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей и оскорбляет всех украинцев". "Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов", - отметил депутат.