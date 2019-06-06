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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России увеличат размер материнского капитала

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке "Усадьба Михалково"
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится. Такое заявление она сделала на полях Петербургского международного экономического форума.

"Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать", - добавила она.

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Вице-премьер также отметила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребенка в семьях. На уточняющий вопрос о том, есть ли среди этих мер выдача маткапитала при рождении первенца, Голикова заявила, что об этом "говорить рано".
Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее ее продлили до конца 2021 года.
За рождение второго или последующего ребенка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
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Программа "отцовского капитала"

На прошлой неделе газета "Известия" со ссылкой на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства сообщила, что также появится "отцовский капитал".
Речь идет о так называемом отцовском капитале, который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
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Реализацию проекта предлагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в случае успеха продолжить и в других регионах.
Такие меры, как ожидается, помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину, чего требует национальный проект. На эту программу предположительно потребуется более триллиона рублей в течение пяти следующих лет.
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Позднее в министерстве труда сообщили, что не получали предложений о введении в России "отцовского капитала".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да уж... Что только не делают, что только не придумывают. А рабы размножаться не хотят.
6 июня, 20:15
AntiSonic
29700019
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