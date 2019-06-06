В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка

Подозреваемый находился в одной комнате со спящим ребенком, поэтому сотрудникам МВД пришлось будить мужчину шепотом.

"Только тихо-тихо. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся быстро. Тихо, ребенка не разбуди", — обратились к нему полицейские.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчину подозревают в причастности к мошеннической схеме: предположительно его сообщница под видом почтальона предлагала пенсионерам обменять их деньги на якобы новые банкноты, которые оказывались фальшивыми.