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РИА Новости

В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка

Вчера, 19:17
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Подмосковье полицейские провели "очень тихое" задержание, сообщает РЕН ТВ.
Подозреваемый находился в одной комнате со спящим ребенком, поэтому сотрудникам МВД пришлось будить мужчину шепотом.

"Только тихо-тихо. Поднимайся. Поднимайся. Поднимайся быстро. Тихо, ребенка не разбуди", — обратились к нему полицейские.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчину подозревают в причастности к мошеннической схеме: предположительно его сообщница под видом почтальона предлагала пенсионерам обменять их деньги на якобы новые банкноты, которые оказывались фальшивыми.
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