Путин: Россия приветствует участие иностранного капитала в нацпроектах

"Общий объем их финансирования (нацпроектов и программ) за шесть лет должен составить порядка 400 миллиардов долларов... Это не только государственные, но и частные инвестиции. Безусловно, мы приветствует участие иностранного капитала в реализации этих масштабных планов (финансирование нацпроектов и программ), предлагаем хорошие надежные условия и современные механизмы сотрудничества. То, что условия деятельности в России меняются, об этом говорят и независимые эксперты", - сказал Путин.