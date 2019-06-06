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РИА Новости

Путин: Россия приветствует участие иностранного капитала в нацпроектах

Вчера, 19:11
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия приветствует участие иностранного капитала в реализации нацпроектов, предлагает хорошие надежные условия и современные механизмы сотрудничества для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ.
"Общий объем их финансирования (нацпроектов и программ) за шесть лет должен составить порядка 400 миллиардов долларов... Это не только государственные, но и частные инвестиции. Безусловно, мы приветствует участие иностранного капитала в реализации этих масштабных планов (финансирование нацпроектов и программ), предлагаем хорошие надежные условия и современные механизмы сотрудничества. То, что условия деятельности в России меняются, об этом говорят и независимые эксперты", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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