Путин: Россия приветствует участие иностранного капитала в нацпроектах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия приветствует участие иностранного капитала в реализации нацпроектов, предлагает хорошие надежные условия и современные механизмы сотрудничества для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ.
"Общий объем их финансирования (нацпроектов и программ) за шесть лет должен составить порядка 400 миллиардов долларов... Это не только государственные, но и частные инвестиции. Безусловно, мы приветствует участие иностранного капитала в реализации этих масштабных планов (финансирование нацпроектов и программ), предлагаем хорошие надежные условия и современные механизмы сотрудничества. То, что условия деятельности в России меняются, об этом говорят и независимые эксперты", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.