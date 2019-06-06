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РИА Новости
Смоленская область

Кролиководческая компания расширит производство на Смоленщине

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКролиководческое хозяйство
Кролиководческое хозяйство
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Компания "КРОЛЪ и К" - крупнейший в России племенной промышленный комплекс полного цикла, работающий по передовым европейским технологиям - намерена вложить 1,2 миллиарда рублей в расширение кролиководческой фермы в Смоленской области.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-служба областной администрации, губернатор области Алексей Островский и руководство компании в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, предусматривающее расширение кролиководческой фермы на базе новой откормочной площадки с содержанием 15,8 тысяч голов родительского и более 1 тысячи голов прародительского поголовья, а также на увеличение площадей цеха переработки. Для его реализации выбран земельный участок в районе села Токарево Гагаринского района. Расширение кролиководческой фермы планируется завершить до конца 2021 года. Социальный эффект выразится в создании 70 дополнительных рабочих мест.

"Наше взаимодействие с компанией "КРОЛ и К" - хороший пример для тех инвесторов, которые еще только начинают свой бизнес в Смоленской области, чтобы показать, что мы, действительно, помогаем бизнесу, стараемся делать для этого все от нас зависящее",- сказал глава региона на церемонии подписания документа.

Председатель совета директоров Крол и К" Владимир Брежнев назвал подписание соглашение "очень значимым событием", свидетельством того, что областные власти очень многое делают для развития бизнеса в регионе
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"Многие инвесторы знают, что получить подключение газа и электричества – это хождение по мукам. А на Смоленщине эта работа проводится очень активно и подобных проблем не возникает. Вот почему, создав с первую очередь, которая уже дает порядка миллиона кроликов в год, мы приняли решение о расширении кролиководческой фермы. То производство, которое мы создали - это пример, как можно развиваться в других регионах страны, и как губернаторы должны работать с инвесторами",- отметил Брежнев.
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