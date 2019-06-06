Путин оценил условия для работы инвесторов в России

"Я хочу выразить надежду на то, что вам понравится у нас и в России, и в Петербурге на экономическом форуме, что эти встречи будут полезными, содержательными и создадут условия для развития вашего бизнеса в России. Вы знаете, что мы ставим перед собой достаточно большие и весьма амбициозные цели развития, выраженные в так называемых национальных проектах. Это по сути наши планы не на пустом месте, а планы с соответствующими ресурсами и, что, на мой взгляд, не менее важно, подкрепленные нашей реально проводимой политикой в сфере экономики. Хочу выразить скромную надежду на то, что вы согласитесь со мной и в том, что это политика дает определенные результаты, и создаются условия для вашей активной и эффективной работы. Имею в виду те макроэкономические показатели, которых мы добиваемся, это и профицит бюджета, и профицит текущего счета платежных операций, значительный объем международных резервов", - сказал Путин на встрече с инвесторами на ПМЭФ.