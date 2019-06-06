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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин оценил условия для работы инвесторов в России

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая политика России создает условия для активной и эффективной работы международных инвесторов, встречу с которыми он провел в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Я хочу выразить надежду на то, что вам понравится у нас и в России, и в Петербурге на экономическом форуме, что эти встречи будут полезными, содержательными и создадут условия для развития вашего бизнеса в России. Вы знаете, что мы ставим перед собой достаточно большие и весьма амбициозные цели развития, выраженные в так называемых национальных проектах. Это по сути наши планы не на пустом месте, а планы с соответствующими ресурсами и, что, на мой взгляд, не менее важно, подкрепленные нашей реально проводимой политикой в сфере экономики. Хочу выразить скромную надежду на то, что вы согласитесь со мной и в том, что это политика дает определенные результаты, и создаются условия для вашей активной и эффективной работы. Имею в виду те макроэкономические показатели, которых мы добиваемся, это и профицит бюджета, и профицит текущего счета платежных операций, значительный объем международных резервов", - сказал Путин на встрече с инвесторами на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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