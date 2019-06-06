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РИА Новости

В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристофор Фрай поддержал строительство "Северного потока — 2".
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письмо, в котором говорилось о "значительном риске санкций" из-за участия в энергетическом проекте. В конце мая министр энергетики США Рик Перри также сообщил, что Вашингтон готовит ограничительные меры против "Северного потока — 2".
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По словам генерального секретаря, Европе выгодно закупать газ у России.
"Северный поток — 2" — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится", — отметил Фрай в разговоре с RT на полях ПМЭФ.
Он также подчеркнул, что голубое топливо играет важную роль при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии.
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"Северный поток — 2"

Строительство "Северного потока — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.
В Европе реализацию проекта поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках газа.
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Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным" и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.
Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
19965145
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Северный поток-2Экономика
Популярные комментарии
Свидомые, видите?
6 июня, 19:05
nnail0070
2261000
Неужели в состав Мирового энергетического совета не вошли США? Хорошая новость!
6 июня, 19:25
mm3minaeva
730001
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