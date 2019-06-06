В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"

Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристофор Фрай поддержал строительство "Северного потока — 2".

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письмо, в котором говорилось о "значительном риске санкций" из-за участия в энергетическом проекте. В конце мая министр энергетики США Рик Перри также сообщил, что Вашингтон готовит ограничительные меры против "Северного потока — 2".

По словам генерального секретаря, Европе выгодно закупать газ у России.

"Северный поток — 2" — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится", — отметил Фрай в разговоре с RT на полях ПМЭФ.

Он также подчеркнул, что голубое топливо играет важную роль при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии.

"Северный поток — 2"

Строительство "Северного потока — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Газопровод пройдет через территориальное воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая еще не дала разрешение на строительство.

В Европе реализацию проекта поддерживают Норвегия, Австрия и Германия, заинтересованные в надежных поставках газа.

Против выступают Литва, Латвия, Польша, называющие проект "политически мотивированным" и Украина, не желающая терять доходы от транзита российского голубого топлива.

Также реализации проекта противодействуют США, которые хотят наладить поставки в Европу сжиженного природного газа.

В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.