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РИА Новости

Дело об убийстве Шабтая фон Калмановича

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУбийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
Убийство бизнесмена Шабтая Калмановича в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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2 ноября 2009 года в Москве был убит предприниматель, меценат, владелец подмосковного женского баскетбольного клуба "Спартак" Шабтай фон Калманович. Он долгое время прожил в Израиле, куда эмигрировал после окончания в 1972 году Каунасского политехнического института. В 1988 году Калманович был обвинен в ведении разведывательной деятельности против Израиля в интересах СССР, суд тогда приговорил его к девяти годам заключения. Был освобожден досрочно в 1993 году. После этого Калманович вернулся в Россию, где занялся бизнесом, а затем и спортивной деятельностью.
Автомобиль предпринимателя был обнаружен около 16.30 в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда. В нем находилось тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями в области головы и туловища и раненый водитель, который был госпитализирован.
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве по факту убийства бизнесмена Шабтая Калмановича было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (УК) РФ (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что неизвестные люди, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, поравнявшись с автомобилем бизнесмена, который стоял на светофоре в районе Смоленской набережной, открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. Раненый водитель смог увести машину с места расстрела, но через три километра силу его оставили. Автомобиль с пулевыми пробоинами выехал на тротуар и врезался в дерево.
С места происшествия следователями было изъято 19 гильз калибра девять миллиметров.
Следствием рассматривалось несколько версий совершенного преступления, в том числе не исключалось, что убийство было совершено в связи с предпринимательской деятельностью Калмановича. Существовала версия, что покушение на бизнесмена – это месть за убийство Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем "Япончик". По другим данным, Калманович мог стать жертвой борьбы за контроль над Дорогомиловским рынком.
Версию разбойного нападения следствие исключило, так как убийцы не попытались забрать сумку с деньгами предпринимателя, которая была в автомобиле.
Следователям удалось установить, что киллеры стреляли из двух пистолетов-пулеметов. Но сами орудия преступления так и не были обнаружены. Момент расстрела не был зафиксирован камерами видеонаблюдения, а выживший водитель никого из киллеров не видел. Так как никаких следов преступников найти не удалось, через год расследование было приостановлено.
В марте 2019 года стало известно, что Следственный комитет России вернулся к расследованию дела. По данным СМИ, одной из причин его возобновления стала смерть авторитетного бизнесмена, возможно, причастного к преступлению. При жизни он мог оказывать давление на свидетелей. Именно поэтому следователи решили вновь их всех допросить.
6 июня 2019 года стало известно, что по подозрению в убийстве Шабтая фон Калмановича были задержаны двое мужчин. Следствие продолжает розыск всех соучастников преступления.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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