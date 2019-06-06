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РИА Новости

В Москве двух мужчин задержали по делу об убийстве бизнесмена в 2009 году

Вчера, 17:23
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, следствие ходатайствует об их аресте, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве ходатайствуют об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Петренко.
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По ее словам, тело потерпевшего с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено днем 2 ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда в автомобиле Mercedes-Benz. С места происшествия также был госпитализирован с огнестрельным ранением водитель автомобиля 1976 года рождения, который выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета без государственных номерных знаков, поравнявшись с автомобилем Mercedes-Benz 500 в районе Смоленской набережной, открыли по машине огонь. Впоследствии следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 миллиметров" - рассказала Петренко.
Она подчеркнула, что в ходе предварительного следствия будет дана всесторонняя правовая оценка действиям задержанных, а также и установлена роль каждого из них в совершенных преступлениях. Розыск всех соучастников преступления продолжается, добавила она.
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