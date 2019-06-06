Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T19:09Z
https://ria.ru/20190606/1555341494.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР раскритиковали условие Луценко по возобновлению торговых отношений

Вчера, 18:48
2018
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Предложение о возобновлении торговых отношений между Киевом и Донбассом на условии уплаты налогов предприятиями, находящимися на подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике территории, в украинский бюджет выглядит смешным, считает председатель комитета по бюджету, финансам и экономической политике, депутат парламента ДНР Марина Жейнова.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможна только после их регистрации на территории Украины.
"По сути, он предлагает народным республикам Донбасса наполнять бюджет Украины за счет торговли с ДНР и ЛНР. При этом генпрокурор забывает о том, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются. То есть такое предложение можно перефразировать так: "А давайте мы будем вас обстреливать за ваш счет?", - заявила РИА Новости Жейнова.
По ее словам, предложение генпрокурора Украины "можно назвать преступлением, если в качестве оккупанта Донбасса рассматривать вооруженные формирования Украины".
"Выступать спонсором военных действий против самих себя – такого "выгодного" предложения ДНР и ЛНР давно не поступало. Республики научились справляться с экономической блокадой со стороны Украины. В этом огромную помощь оказывает Российская Федерация, Республика Южная Осетия и Республика Абхазия. Поэтому инициатива Луценко для людей, которые имеют хотя бы базовое экономическое образование, выглядит просто смешно", - добавила Жейнова.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
Затем украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Вчера, 17:40
Кучма призвал СНБО рассмотреть вопрос о снятии блокады Донбасса
3200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонбассПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
РИА
Новости
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния