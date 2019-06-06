В ДНР раскритиковали условие Луценко по возобновлению торговых отношений

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Предложение о возобновлении торговых отношений между Киевом и Донбассом на условии уплаты налогов предприятиями, находящимися на подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике территории, в украинский бюджет выглядит смешным, считает председатель комитета по бюджету, финансам и экономической политике, депутат парламента ДНР Марина Жейнова.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможна только после их регистрации на территории Украины.

"По сути, он предлагает народным республикам Донбасса наполнять бюджет Украины за счет торговли с ДНР и ЛНР. При этом генпрокурор забывает о том, что обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины не прекращаются. То есть такое предложение можно перефразировать так: "А давайте мы будем вас обстреливать за ваш счет?", - заявила РИА Новости Жейнова.

По ее словам, предложение генпрокурора Украины "можно назвать преступлением, если в качестве оккупанта Донбасса рассматривать вооруженные формирования Украины".

"Выступать спонсором военных действий против самих себя – такого "выгодного" предложения ДНР и ЛНР давно не поступало. Республики научились справляться с экономической блокадой со стороны Украины. В этом огромную помощь оказывает Российская Федерация, Республика Южная Осетия и Республика Абхазия. Поэтому инициатива Луценко для людей, которые имеют хотя бы базовое экономическое образование, выглядит просто смешно", - добавила Жейнова.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.