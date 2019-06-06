Пермский депутат инсценировал покушение на себя

ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Покушение на собственное убийство депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин инсценировал с помощью трех жителей города Соликамска, сообщает СУСК по Пермскому краю.

По данным следствия, осенью 2018 года Кузьмин решил инсценировать покушение на убийство "с целью повышения своего общественного имиджа".

"Для реализации задуманного, обещая денежное вознаграждение, он привлек к организации инсценировки покушения свою знакомую, которая из числа своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину - жителей города Соликамска", - говорится в сообщении.

Как указывают в СК, инсценировка была совершена вечером 24 февраля, после чего депутат обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство был проведен комплекс судебных экспертиз, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых была установлена причастность всех фигурантов к инсценировке особо тяжкого преступления.

Исходя из полученных доказательств, по данным СК, в отношении Кузьмина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), а в отношении его сообщников - уголовное дело по части 5 статьи 33, части 3 статьи 306 УК РФ ("Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения").

Ранее в Соликамском городском суде РИА Новости сообщили, что в четверг по ходатайству следователя Кузьмин был заключен под стражу до 25 июля. В СК добавляют, что ему было предъявлено обвинение в совершенном преступлении. При этом остальным подозреваемым избраны иные меры пресечения, однако следователи не уточняют, какие именно.