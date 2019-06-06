Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data

"Одним из перспективных направлений в 2019 году может стать взаимодействие в области больших данных (Big data). В частности, эти технологии позволят провести реальную оценку социально-экономического развития территорий Ленинградской области, граничащих с Санкт-Петербургом, оптимизировать и развить транспортную систему и дорожного строительства, проектировать строительство новых и модернизацию действующих объектов социальной инфраструктуры, эффективно организовать проведение Всероссийской переписи населения 2020 года", - сказал Александр Дрозденко.