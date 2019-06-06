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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть повысит эффективность развития с помощью Big data

Вчера, 18:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют повысить эффективность стратегических проектов социально-экономического развития региона благодаря использованию больших данных (Big data), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации
Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель АНО "Аналитический центр при правительстве РФ" Владислав Онищенко.

"Одним из перспективных направлений в 2019 году может стать взаимодействие в области больших данных (Big data). В частности, эти технологии позволят провести реальную оценку социально-экономического развития территорий Ленинградской области, граничащих с Санкт-Петербургом, оптимизировать и развить транспортную систему и дорожного строительства, проектировать строительство новых и модернизацию действующих объектов социальной инфраструктуры, эффективно организовать проведение Всероссийской переписи населения 2020 года", - сказал Александр Дрозденко.

По его словам, Ленинградская область и Аналитический центр при правительстве России на протяжении нескольких лет успешно сотрудничают в сфере развития стратегического планирования, государственного управления, проектного менеджмента и цифровой экономики. Соглашение расширит направления для такого взаимодействия, в том числе, для реализации стратегических проектов Ленинградской области.
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