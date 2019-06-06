Во Франции нашли доисторический камень с рисунком лошадей

Камень, обнаруженный археологами при раскопках в юго-западном районе Ангулема, во Франции

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Камень, которому предположительно более 12 тысяч лет, с вырезанными на нем изображениями лошадей и других животных, был обнаружен во Франции, сообщается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

"В ходе раскопок, проведенных в районе железнодорожной станции в Ангулеме (город на юго-востоке Франции – ред.), археологи Inrap выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных", - говорится в новостном сообщении на сайте института.

© Denis Gliksman, Inrap Камень, обнаруженный археологами при раскопках в юго-западном районе Ангулема, во Франции © Denis Gliksman, Inrap Камень, обнаруженный археологами при раскопках в юго-западном районе Ангулема, во Франции

Отмечается также, что плита, размеры которой составляют 25 сантиметров в длину, 18 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в толщину, была обнаружена на охотничьей стоянке, относящейся к азильской археологической культуре. Как отмечается на сайте, культура относится к временному периоду около 12 тысяч лет до нашей эры.

На плите с двух сторон имеются вырезанные изображения. Наиболее явно видимый рисунок – лошадь без головы, смотрящая в правую сторону. Также можно заметить, предположительно, двух животных поменьше - оленя без головы и лошадь, выполненную более схематично. С другой стороны линии более четкие, видна задняя часть лошади.

Уточняется, что подобные "натуралистические" мотивы "исключительны в контексте азильского художественного производства, характеризующегося абстрактными геометрическими формами". Кроме того, были найдены четыре очага, сколы камней, скопления гальки и птичьи останки.