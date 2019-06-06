Мединский оценил сериал "Чернобыль"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
"Посмотрел первые три серии... Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", — сказал Мединский "на полях" Петербургского международного экономического форума.
30 мая, 15:25"Чернобыль": их сериал о нашей катастрофе. Комментарий кинопродюсера Американо-британский сериал "Чернобыль" получил наивысшие оценки зрителей по всему миру. Своим мнением о сериале в эфире радио Sputnik поделился кинопродюсер Александр Роднянский. Он также рассказал о фильме про Чернобыль, который снимается сейчас в России.