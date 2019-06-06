Дмитрий Киселев встретился на ПМЭФ с делегацией молодых лидеров из США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на полях Петербургского международного экономического форума обсудил с молодыми лидерами из США проблемы противодействия фейковым новостям и русофобии.
В американскую делегацию вошли предприниматели, финансисты, IT-специалисты, политологи, а также специалисты в области международных отношений и студенты ведущих университетов.
"Петербургский форум предоставляет убедительные аргументы в пользу сотрудничества с Россией. Хотя многочисленные попытки вывести двусторонние отношения из нынешнего кризиса пока не возымели эффекта, мы рассчитываем на скорые изменения к лучшему. Надеемся, что подрастающее поколение лидеров в обеих странах уже в ближайшей перспективе сможет восстановить доверие и широкоформатный диалог", — отметил Владимир Родзянко, президент общественной организации "Российско-американская инициатива о сотрудничестве".
В ходе встречи Киселева пригласили выступить с лекциями о двусторонних отношениях в ряде университетов США.
Кроме того, Родзянко и другой руководитель организации Сергей Гладыш предложили регулярно публиковать на сайтах агентства Sputnik дискуссионные колонки студентов и молодых профессионалов из обеих стран, а также проводить на площадке мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" видеомосты по актуальным вопросам между ведущими университетами мира.
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