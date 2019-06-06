Дмитрий Киселев встретился на ПМЭФ с делегацией молодых лидеров из США

"Петербургский форум предоставляет убедительные аргументы в пользу сотрудничества с Россией. Хотя многочисленные попытки вывести двусторонние отношения из нынешнего кризиса пока не возымели эффекта, мы рассчитываем на скорые изменения к лучшему. Надеемся, что подрастающее поколение лидеров в обеих странах уже в ближайшей перспективе сможет восстановить доверие и широкоформатный диалог", — отметил Владимир Родзянко, президент общественной организации "Российско-американская инициатива о сотрудничестве".