Новый российский посол назвал цели своей работы в Белоруссии

МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что его работа в Белоруссии будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Мезенцева. В воскресенье он прибыл в белорусскую столицу.

"Установки, я думаю, которые дают глава государства, министр иностранных дел любому послу в рамках задач, - это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран - Российской Федерации и Республики Беларусь - были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", - заявил Мезенцев журналистам.

По словам дипломата, необходимо, чтобы экономическое взаимодействие Москвы и Минска "приносило миллионам граждан наших стран достаток, комфорт, уверенность".

Мезенцев также отметил, что ожидает интересной работы в Минске, которая будет направлена на "многогранную взаимоувязанную деятельность" Белоруссии и РФ, а также поспособствует "укреплению, расширению и обращенности в будущее" тех шагов, которые предпринимают правительства двух стран, министерства и ведомства, регионы по реализации плана для дальнейшего укрепления союзного договора.