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РИА Новости
Союзное государство

Новый российский посол назвал цели своей работы в Белоруссии

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что его работа в Белоруссии будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Мезенцева. В воскресенье он прибыл в белорусскую столицу.
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"Установки, я думаю, которые дают глава государства, министр иностранных дел любому послу в рамках задач, - это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран - Российской Федерации и Республики Беларусь - были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", - заявил Мезенцев журналистам.
По словам дипломата, необходимо, чтобы экономическое взаимодействие Москвы и Минска "приносило миллионам граждан наших стран достаток, комфорт, уверенность".
Мезенцев также отметил, что ожидает интересной работы в Минске, которая будет направлена на "многогранную взаимоувязанную деятельность" Белоруссии и РФ, а также поспособствует "укреплению, расширению и обращенности в будущее" тех шагов, которые предпринимают правительства двух стран, министерства и ведомства, регионы по реализации плана для дальнейшего укрепления союзного договора.
"И, конечно, мы хорошо понимаем, что тональность, масштаб, глубина отношений между Беларусью и Россией определяются позицией, практикой взаимодействия, действительностью тех отношений, которые предъявляют всем нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко", - добавил посол.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко общаются с журналистами после встречи в образовательном центре Сириус в Сочи
29 мая, 01:56
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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