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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Ростуризме назвали сроки введения электронной визы во всех регионах

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня - РИА Новости. Режим электронной визы, введение которого планируется на начало 2021 года, должен заработать одновременно во всех регионах Российской Федерации, заявила РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Мы исходим из того, что режим электронной визы одномоментно начнет действовать на территории всей России. Рассчитываем, что это произойдёт в 2021 году, то есть примерно через 1,5 года", - сказала она в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.
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Соответствующая работа, по словам Догузовой, ведётся по поручению президента РФ в рамках межведомственной рабочей группы.
"В мире очень низкая степень осведомленности о том, что в отдельных регионах РФ уже действует режим электронной визы. Людям сложно объяснить, почему в один регион страны можно поехать по упрощенному визовому режиму, а в другой нет", - прокомментировала ситуацию Догузова.
"Как только режим электронной визы заработает на всей территории РФ, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых государств. Эту идею мы и будем продвигать", - заверила собеседник агентства.
Помимо электронной визы, ведомство намерено продолжить работу по либерализации визового режима по другим отдельным направлениям.
Руководитель Ростуризма подчеркнула, что в ведомстве исходят из того, что электронная виза заработает в 2021 году на всей территории РФ и будет иметь срок действия не менее 14 дней (возможно до 16 дней).
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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