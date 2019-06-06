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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Козак оценил ущерб репутации России из-за ситуации с "Дружбой"

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Ситуация с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" не нанесла заметного ущерба репутации России и не заставила никого отказаться от договоров по поставкам нефти с российскими компаниями, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Исходя из того диалога, который мы имеем с потребителями российской нефти в Европе, по российской репутации это не нанесло большого ущерба. Потому что это техническая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован. Все может быть", - сказал Козак.
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По его словам, все потребители ждут, чтобы Россия скорее решила проблему и изъяла загрязненную нефть, чтобы получать качественный продукт. "Никто, не знаю ни одного факта, чтобы кто-то отказался от заключения договора с российскими нефтяными компании по поставкам нефти", - добавил он.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Дмитрий КозакРоссияЭкономика
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