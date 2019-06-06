Европейцы все чаще говорят об усталости от санкций, заявил сенатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители европейских стран на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) все чаще говорят о необходимости ухода от санкционной политики, позиция Запада по отношению к России меняется, заявил журналистам в четверг зампред комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев.

"Европа устала от антироссийских санкций, все чаще звучат предложения пересмотреть ограничительный режим в отношении России", - сказал политик.

По мнению сенатора, "на сегодняшний день трудно не заметить новый подход в оценке Запада перспектив во взаимоотношениях с Москвой". Так, в рамках панели "Российская экономика в поисках стимулов роста" представители европейского бизнеса неоднократно подчеркивали, что экономическое сотрудничество между европейскими государствами и Россией активно и результативно развивалось, пока не были введены антироссийские меры, добавил он.

"Этот тезис прозвучал и в выступлении главного исполнительного директора Societe Generale Фредерика Удеа, заявившего, что у европейского бизнеса не только есть заинтересованность в расширении взаимодействия с Россией, но и возможность найти интересные ниши для дальнейшего развития. Также было подчеркнуто, что и Россия, и Европа одинаково заинтересованы в поисках новых инструментов для развития свободной торговли", - привел пример Васильев.

Сенатор уверен, что России нужны новые стимулы, которые позволят конвертировать доверие инвесторов в экономический рост. Он считает, что симбиоз решений, в которые включаются и чисто экономические предложения, и административная реформа, и судебная, дадут нужный эффект роста экономики России.

"Для этого нужно реально снизить давление силовых органов на бизнес, стимулировать темпы роста доходов населения, пересмотреть процентные ставки", - полагает он.