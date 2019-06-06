Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:49Z
https://ria.ru/20190606/1555338530.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/88/1555338840_0:239:638:598_1036x0_80_0_0_3b0ef4a7a6516c984c12a582074fab9a.jpg
РИА Новости

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Вчера, 17:49
1714
© Фото : Законодательное собрание Пермского краяДепутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
© Фото : Законодательное собрание Пермского края
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
По данным регионального СК, вечером 24 февраля в Соликамске во дворе жилого дома неизвестный мужчина произвел два выстрела из обреза охотничьего ружья в 35-летнего депутата Заксобрания Пермского края Кузьмина, после чего скрылся с места происшествия. Кузьмину удалось уклониться от выстрелов. Было возбуждено уголовное дело, в ходе проведения оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, которым, по данным СК, оказался 30-летний безработный - житель Соликамска, ранее судимый за истязание. Спустя три месяца был задержан уже сам Кузьмин.
Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин
5 июня, 13:29
В Югре ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили бордель
"Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2019 года", - рассказали агентству в суде.
Кузьмин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения").
Депутат Заксобрания Кузьмин является членом комитета по социальной политике и комиссии по вопросам противодействия коррупции, с 2009 года руководит девелоперской компанией "АБС" в Соликамске.
6111013
Обсудить 1
СоликамскПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
Лента новостейМолния