"Перекапывать любите": Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

Сергей Собянин, Сергей Кириенко и Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву". Трансляцию мероприятия вела газета " . На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву". Трансляцию мероприятия вела газета " Ведомости ".

Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий. Глава Сбербанка поинтересовался, не было ли бы эффективнее решать эти проблемы другими способами, а деньги тратить на социальную сферу.

В ответ Собянин привел в пример московскую интеллектуальную транспортную систему, улучшившую столичную дорожную инфраструктуру на 15 процентов.

"Дорогая штучка. <…> Чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около триллиона рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно", — объяснил мэр.

"Ну, вы любите это", — пошутил Греф.

Аудитория встретила эти слова смехом и аплодисментами.

Затем, говоря о развитии частного бизнеса, Собянин заявил, что неразвивающиеся компании становятся банкротами.

"Сбербанка это не касается, потому что он монополист. Он может не развиваться, ничего с ним не случится", — с улыбкой добавил он.

"Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже", — ответил Греф.

Собянин не согласился с этим заявлением, отметив, что "любит" Сбербанк и уверен в его устойчивости.