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РИА Новости

"Перекапывать любите": Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

Вчера, 17:44
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин, Сергей Кириенко и Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Сергей Собянин, Сергей Кириенко и Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву". Трансляцию мероприятия вела газета "Ведомости".
Модерирующий дискуссию Греф спросил у Собянина о расходах мэрии на внедрение новых технологий. Глава Сбербанка поинтересовался, не было ли бы эффективнее решать эти проблемы другими способами, а деньги тратить на социальную сферу.
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В ответ Собянин привел в пример московскую интеллектуальную транспортную систему, улучшившую столичную дорожную инфраструктуру на 15 процентов.
"Дорогая штучка. <…> Чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около триллиона рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно", — объяснил мэр.
"Ну, вы любите это", — пошутил Греф.
Аудитория встретила эти слова смехом и аплодисментами.
Затем, говоря о развитии частного бизнеса, Собянин заявил, что неразвивающиеся компании становятся банкротами.
"Сбербанка это не касается, потому что он монополист. Он может не развиваться, ничего с ним не случится", — с улыбкой добавил он.
"Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже", — ответил Греф.
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Собянин не согласился с этим заявлением, отметив, что "любит" Сбербанк и уверен в его устойчивости.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ПМЭФ-2019ГрефСергей Собянин
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