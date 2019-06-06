"Интер РАО" и Sinomach подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Интер РАО" и китайская корпорация Sinomach в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в РФ и третьих странах, в рамках которого планируют строить и модернизировать объекты электрогенерации в Латинской Америке, Африке и СНГ, говорится в сообщении российской компании.

"ООО "Интер РАО – Экспорт" и Китайская национальная машиностроительная корпорация Sinomach, являющаяся одним из важнейших китайских государственных отраслевых предприятий, напрямую контролируемым центральным правительством КНР, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в Российской Федерации и третьих странах", - говорится в релизе.

"В рамках соглашения компании будут вести поиск и осуществлять проработку перспективных проектов в области строительства новых и модернизации существующих объектов традиционной (тепло- и гидро-) и возобновляемой (солнечной, ветровой) генерации на территориях стран Латинской Америки, Африки, РФ и СНГ, а также прорабатывать вопросы организации финансирования потенциальных к совместной реализации проектов", - сообщает российская компания.