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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Минобрнауки попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Котюков опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые версии программ развития пилотных научно-образовательных центров, созданных в рамках национального проекта "Наука", будут подготовлены в июне 2019 года.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Котюков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 15:48
Глава Курчатовского института попробовал себя в роли редактора РИА Новости
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМихаил КотюковСанкт-ПетербургОбщество
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