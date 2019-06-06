Глава Минобрнауки попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Котюков опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что первые версии программ развития пилотных научно-образовательных центров, созданных в рамках национального проекта "Наука", будут подготовлены в июне 2019 года.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Котюков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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