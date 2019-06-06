Китайская компания инвестирует 10 млрд рублей в завод в ОЭЗ "Калуга"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Харбинская электрическая корпорация намерена вложить не менее 10 миллиардов рублей в строительство завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков и тепловых электрических станций на территории ОЭЗ "Калуга", сообщает администрация региона.

Соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта строительства на Людиновской площадке ОЭЗ "Калуга" завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт тепловых электрических станций в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Анатолий Артамонов и председатель правления АО "Харбинская электрическая корпорация" Сы Цзефу.

Этому предшествовала рабочая встреча Артамонова с руководством компании, на которой стороны обсудили перспективы реализации проекта.

"Китайская компания в кооперации с другими партнерами планирует вложить в проект не менее 10 миллиардов рублей. Сотрудничество включает несколько этапов. До конца этого года инвестор должен подготовить все необходимые документы для получения статуса резидента особой экономической зоны "Калуга". Количество создаваемых рабочих мест на будущем предприятии - порядка 300", - говорится в сообщении.

"Харбинская электрическая корпорация" – один из крупнейших производителей оборудования для электростанций в Китае. Корпорация занимается разработкой оборудования для производства электроэнергии по всему миру, участвует в проектировании, закупках и строительстве тепловых, гидро- и комбинированных электростанций.