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РИА Новости

В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений

Вчера, 17:36
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© AP PhotoПодтопленный в результате проливных дождей дом в селе Губеревац, Сербия
Подтопленный в результате проливных дождей дом в селе Губеревац, Сербия
© AP Photo
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Правительство Сербии провозгласило в четверг положение стихийного бедствия в стране из-за наводнений, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее наводнения, вызванные проливными дождями, привели к режиму ЧС в 12 муниципалитетах в центральной и западной частях Сербии, экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек. Уровень воды в пострадавших районах начал опадать, однако в ночь на четверг новые дожди вызвали чрезвычайную ситуацию в муниципалитете Крупань, где под водой оказались 50 жилых домов и школа.
"Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании решение о провозглашении положения стихийного бедствия из-за обильных осадков, града и разлива рек в этом месяце, которые привели к большому материальному ущербу в некоторых муниципалитетах", - сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что данное решение представляет собой "первый шаг к участию государства в установлении ущерба от наводнений".
Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центральной Сербии, в районе которого спасатели в четверг обнаружили тело первой жертвы наводнения – шестидесятилетнего местного жителя. В самом муниципалитете подтоплены более 300 жилых домов и построек, три тысячи гектаров сельхозугодий, 13 мостов и 22 километра дорог.
Управление гидрометеорологии Сербии в четверг сообщило о "красном", максимальном уровне тревоги на севере и западе страны в связи с ожидаемыми в ближайшие дни осадками.
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