"Перекресток" начнет продавать продукты в рассрочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского экономического форума главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.
Делать покупки в кредит с льготным периодом клиентам супермаркетов позволит виртуальная карта. Оформить ее можно будет в любом магазине сети практически мгновенно, для одобрения кредитного лимита покупателю понадобится только паспорт.
"В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации", — отметила Демяшкевич.
Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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