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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

"Перекресток" начнет продавать продукты в рассрочку

Вчера, 17:34
20186
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете "Перекресток"
Покупательница в супермаркете Перекресток
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Покупательница в супермаркете "Перекресток". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского экономического форума главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.
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Делать покупки в кредит с льготным периодом клиентам супермаркетов позволит виртуальная карта. Оформить ее можно будет в любом магазине сети практически мгновенно, для одобрения кредитного лимита покупателю понадобится только паспорт.
"В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации", — отметила Демяшкевич.
Петербургский международный экономический форум — 2019 проходит с 6 по 8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Здание гипермаркета IKEA (ИКЕА) в Химках. Архивное фото
28 мая, 03:41
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
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Обсудить 29
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
это уже дно
6 июня, 18:34
erge erge
3001100
Ужас заключается в том, что это выдается за нормальный продукт, он обсуждается и подписывается ГДЕ? На экономическом форуме. И они даже не чувствуют, что это уже низина.
6 июня, 19:15
НЛНаталья Лобова
2800301
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