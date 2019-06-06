"Перекресток" начнет продавать продукты в рассрочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского экономического форума главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Делать покупки в кредит с льготным периодом клиентам супермаркетов позволит виртуальная карта. Оформить ее можно будет в любом магазине сети практически мгновенно, для одобрения кредитного лимита покупателю понадобится только паспорт.

"В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации", — отметила Демяшкевич.